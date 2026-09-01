Mosimane vuelve a los banquillos de la mano de una selección africana

La Federación Sudafricana de Fútbol anunció el regreso de Pitso Mosimane para asumir la dirección técnica de la selección de Sudáfrica, en un paso que refleja la confianza de la federación en el veterano entrenador, y ello a pocas semanas del inicio del camino de la selección en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Mosimane sucede al entrenador belga Hugo Broos, aprovechando su gran experiencia a nivel local y continental, después de haber conquistado a lo largo de su carrera como técnico 20 títulos, entre ellos 3 títulos en la Liga de Campeones de África, con un título con el Mamelodi Sundowns y dos títulos con el Al Ahly egipcio.

El entrenador sudafricano posee un historial repleto con los clubes, ya que se coronó con 5 títulos de la liga sudafricana, además de haber vivido experiencias como técnico fuera de su país con el Al Ahli de Yeda saudí, el Al Wahda emiratí y el Abha saudí, siendo su última estación con el Esteghlal iraní.

El regreso de Mosimane a la selección de su país llega en un momento importante, después de que la Federación Sudafricana optara por recurrir a su experiencia para dirigir al equipo durante la próxima etapa, en medio de grandes aspiraciones de lograr resultados sólidos en las eliminatorias y reservar un lugar en la fase final continental.

Está previsto que Mosimane inicie su nuevo mandato con el enfrentamiento ante Guinea el 26 de septiembre, antes de medirse a la selección de Eritrea el 30 de septiembre, para luego disputar los partidos de ida y vuelta ante Kenia durante noviembre.