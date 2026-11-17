Prácticamente no hay dudas: en enero, Francesco Camarda dejará el Milan para salir cedido y jugar, tras una primera mitad de temporada especialmente difícil y decepcionante. Pero ¿adónde irá el futbolista nacido en 2008? ¿Se quedará en Italia o marchará al extranjero? Fabrizio Romano y Matteo Moretto analizan la situación:
«En enero, salvo un cambio de escenario sorprendente, Camarda saldrá cedido para jugar. En este inicio de temporada ha tenido pocos minutos. Es lógico que Camarda pueda disponer de más tiempo para madurar. Mientras tanto, ha marcado con la selección sub-21: las señales están ahí. Se ha hablado mucho del Genoa, pero no parece una opción tan avanzada. Habrá muchos clubes interesados en él en enero».
«Hay muchísimos clubes que ya se están posicionando. El jugador tomará una decisión de común acuerdo con el Milan. Lo llevamos diciendo desde hace tiempo: el Milan quiere un delantero en enero, y eso está más que confirmado. La búsqueda de un delantero llevaría a Camarda a buscar continuidad en otro lugar. No descartaría que Camarda saliera cedido al extranjero. Una opción fuera de Italia para tener minutos, un proyecto que le dé continuidad, importancia y tiempo de juego. El futbolista tiene muchísimas ganas, quiere demostrar su valía y marcar goles. Pero, a día de hoy, no nos consta que la opción del Genoa esté tan avanzada».