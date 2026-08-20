Moreira: "Jugar en el Milan significa ganar trofeos, llegar fue un shock"

Entrevistado por los canales oficiales del Milan, Diego Moreira, último fichaje del mercado estival del AC Milan, dejó estas palabras:





MOREIRA SOBRE SU LLEGADA AL MILAN

"Me quedé un poco impactado porque jugar en el Milan significa ganar trofeos y formar parte de un club con una historia gloriosa, en el que han militado muchos grandes campeones. El Milan es un gran club con unas determinadas expectativas y este es el momento adecuado para mí para llegar aquí".





MOREIRA SOBRE SUS OBJETIVOS

"No es posible alcanzar ningún objetivo si no es a través del trabajo en equipo. Lo daré todo por mis compañeros en el campo y en los entrenamientos, intentando hacer felices a nuestros aficionados. Para mí es importante ser feliz e intentaré alcanzar nuestros objetivos, ganar la liga y todo lo que sea posible ganar".





MOREIRA SE PRESENTA ANTE LOS AFICIONADOS





"La gente me ve en las redes sociales, allí siempre río y bailo, pero eso no significa que yo sea siempre así. Sé bien cuándo es hora de trabajar. Sé lo que quiero de mi vida y de mi carrera, sé qué es necesario hacer para tener éxito y alcanzar mis objetivos. La gente tiene que entender que soy una persona simpática, pero sé cuándo es el momento de estar concentrado, sé darlo todo en el campo por mis compañeros y los aficionados. Eso nunca cambiará, forma parte de mí. Sé lo que quiero y adónde quiero llegar. Sé lo que tengo que hacer y lo haré. Depende de uno mismo: es importante encontrar dentro de uno ese instinto animal que te permite crecer. Yo lo tengo dentro. Si no eres tú quien quiere algo, puedes pedir ayuda a cualquiera, pero no cambiará nada".





MOREIRA SE DESCRIBE

"Yo siempre sonrío, siempre soy feliz e intento alegrar a la gente. Alegría es la mejor palabra para describirme. Es la mezcla de culturas y de mis orígenes la que hace de mí la persona que soy".





MOREIRA Y LA IMPORTANCIA DE SU FAMILIA

"Mi familia siempre me dice que nací con el balón. Me alegra, pero ni mi padre ni mi abuelo me empujaron a jugar al fútbol. Nadie me obligó, nadie me dijo qué hacer. Lo único que hago es jugar al fútbol y divertirme. Mi padre también jugaba al fútbol, él hizo su carrera y dejó su huella. Mi madre es muy importante para mí y tiene un papel en mi vida que nadie podría ocupar. Ella me da todo y siempre lo ha hecho todo por mí".





MOREIRA Y SU PASIÓN POR LA MÚSICA Y LA MODA

"Escucho música en cada momento del día. Cuando voy al entrenamiento o al partido y también cuando estoy en casa solo. La música es importante, me hace feliz. A veces puedo estar triste, pero escuchar música me cambia el ánimo y me dan ganas de cantar y bailar. Es parte de mí. Me encanta el break dance. Bailo desde que era un niño, lo hice durante mucho tiempo, pero luego tuve que elegir entre el baile y el fútbol y creo que tomé la decisión correcta. Estoy muy feliz con mi elección. Milán es la capital de la moda. Si salgo a cenar o de compras me gusta vestirme bien y sentirme cómodo y a la moda. Para mí es importante llevar la ropa adecuada. Soy un chico sencillo".