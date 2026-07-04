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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Mohamed Salah y Hossam Hassan liderarán a Egipto en el Mundial 2030

Argentina vs Egipto
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EE. UU.

Los Faraones se clasifican por primera vez para los cuartos de final del Mundial

Mustafa Abu Zahra, miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, celebró la clasificación de Egipto a octavos del Mundial tras vencer a Australia en penaltis el viernes y elogió al equipo y al cuerpo técnico.

En una entrevista telefónica con el periodista Ahmed Moussa en el programa «A mi responsabilidad», emitido por el canal «Sada al-Balad», afirmó: «Nuestra alegría es doble, porque hemos conseguido la victoria y la clasificación para los octavos de final del Mundial en el aniversario del 3 de julio».

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Añadió: «Toda la selección se ha forjado en Egipto, tanto el cuerpo técnico como el administrativo».

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También destacó el amplio respaldo árabe recibido por los Faraones: «Egipto ocupa un lugar especial en el corazón de todos los árabes, y hemos visto su enorme apoyo tras nuestro pase a octavos».

Además, destacó que el exjugador del Liverpool, Mohamed Salah, y el entrenador Hossam Hassan seguirán al frente de la selección egipcia por mucho tiempo: «Salah seguirá en la selección tras el Mundial; es un gran símbolo. En 2030 será nuestro capitán y Hassan, el entrenador».

Egipto terminó segunda del Grupo 7 con 5 puntos y avanzó tras igualar 1-1 con Australia y ganar 4-2 en penaltis.

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