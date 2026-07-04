Mohamed Salah y Hossam Hassan liderarán a Egipto en el Mundial 2030

Mustafa Abu Zahra, miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, celebró la clasificación de Egipto a octavos del Mundial tras vencer a Australia en penaltis el viernes y elogió al equipo y al cuerpo técnico.

En una entrevista telefónica con el periodista Ahmed Moussa en el programa «A mi responsabilidad», emitido por el canal «Sada al-Balad», afirmó: «Nuestra alegría es doble, porque hemos conseguido la victoria y la clasificación para los octavos de final del Mundial en el aniversario del 3 de julio».

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Añadió: «Toda la selección se ha forjado en Egipto, tanto el cuerpo técnico como el administrativo».

También destacó el amplio respaldo árabe recibido por los Faraones: «Egipto ocupa un lugar especial en el corazón de todos los árabes, y hemos visto su enorme apoyo tras nuestro pase a octavos».

Además, destacó que el exjugador del Liverpool, Mohamed Salah, y el entrenador Hossam Hassan seguirán al frente de la selección egipcia por mucho tiempo: «Salah seguirá en la selección tras el Mundial; es un gran símbolo. En 2030 será nuestro capitán y Hassan, el entrenador».

Egipto terminó segunda del Grupo 7 con 5 puntos y avanzó tras igualar 1-1 con Australia y ganar 4-2 en penaltis.