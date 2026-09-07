Misión de rescate: fijada la fecha de llegada de Ziyech a Brasil

La estrella marroquí Hakim Ziyech se prepara para afrontar un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haberse fijado la fecha de su llegada a Brasil para completar su traspaso a las filas del Botafogo, en un paso que le abre una nueva página fuera de Europa, África y Asia.

El fiable periodista italiano Fabrizio Romano confirmó, a través de su cuenta en la plataforma X, que Ziyech llegará a Brasil el martes para firmar los contratos de su incorporación oficial al Botafogo, señalando que la operación se ha cerrado de forma definitiva y que solo resta la firma oficial y el anuncio del fichaje, esto tras la salida del jugador del Wydad marroquí en un traspaso libre.

Ziyech había puesto fin a su vínculo con el Wydad Casablanca tras una experiencia corta, convirtiéndose en jugador libre, lo que permitió al Botafogo cerrar la operación sin asumir ningún desembolso económico.

Según informaciones de la prensa francesa, el jugador marroquí aceptó la oferta del club brasileño tras un periodo de dudas, decantándose finalmente por vivir su primera experiencia en la liga brasileña, con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

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El Botafogo espera que el fichaje de Ziyech represente un fuerte impulso para el equipo, que busca mejorar sus resultados en la liga brasileña, donde actualmente ocupa la decimotercera posición con 30 puntos en 24 partidos, confiando en la gran experiencia adquirida por el jugador durante su trayectoria en los campos europeos para sacarlo de su situación.

El traspaso al Botafogo representa el inicio de una nueva etapa para la estrella marroquí de 33 años, que anteriormente jugó en clubes destacados como Twente, Ajax, Chelsea y Galatasaray, antes de regresar al Wydad, para decidir ahora vivir una aventura inesperada en el fútbol brasileño, en busca de recuperar su brillo y volver a su mejor nivel.

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