Milán y la alianza con Jorge Mendes podrían revolucionar el mercado:

Gerry Cardinale lidera la revolución del Milan: al no nombrar un nuevo director deportivo, el jefe de RedBird asume las decisiones de mercado, incluidos los fichajes.





En este contexto, la figura de Jorge Mendes podría ganar protagonismo. Según el Corriere dello Sport, el superagente portugués, que ya ha cerrado varias operaciones con el club, es un interlocutor privilegiado en un mercado cada vez más competitivo. Aunque no representa a Ruben Amorim, ambos comparten el mismo entorno futbolístico y un profundo conocimiento de ese vivero de talentos.