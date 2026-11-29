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Pavlovic y Bartesaghi no se han recuperado a tiempo para el partido de mañana por la noche en el Unipol Domus ante el Cagliari de Pisacane. Amorim tiene pocas alternativas en una defensa que lleva más de un mes sin dejar la portería a cero. En la izquierda, Diawara parte con ventaja sobre un Estupinan cada vez más en crisis; en la derecha habrá sitio para Gila, exjugador de la Lazio.

De Winter tendrá que resarcirse de su mala actuación ante el Olympiacos, en la que fue sustituido en el minuto 60. A su lado llegará la novedad más interesante del once: Tomori será titular en su posición natural de defensa central. Durante el último año y medio, Fikayo ha jugado como central derecho en la defensa de tres de Allegri y casi siempre como lateral derecho con Amorim.

Será un partido importante para el Milan y para su defensa inglés, que se está haciendo un hueco pese a que, hasta hace unas semanas, se le consideraba fuera del proyecto. El verano pasado, Tomori aceptó sin protestar la decisión del club de apartarlo de la plantilla: entrenó por separado con la determinación de siempre y sin mostrar nunca una actitud polémica.

Uno de los héroes del 19.º título de liga pagaba las consecuencias de su mala última temporada: había quedado relegado y la promesa de renovar su contrato se había esfumado en primavera. El último día del mercado viajó a Londres con un bolígrafo en la mano, a la espera del contrato del Fulham, antes de que el Milan diera marcha atrás y decidiera reincorporarlo a la plantilla al constatar las dificultades para encontrar un defensa central de nivel que encajara con la idea de fútbol de Amorim.

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Desde entonces, Tomori ha vuelto a ponerse a prueba con humildad y amor por los colores del Milan. Ha estado preparado cada vez que se le ha pedido que aportara al equipo, mostrando una mentalidad que tampoco ha pasado desapercibida entre los aficionados que lo habían criticado recientemente y que ahora piden la renovación de su contrato, que vence el próximo mes de julio.

Por ahora, esa posibilidad queda lejos: las negociaciones llevan meses paralizadas. Tomori piensa en ganarse el futuro con un buen presente, empezando por el duelo ante su amigo y excompañero Daniel Maldini.