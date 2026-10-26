Milan, se conoce el diagnóstico de la lesión de Loftus-Cheek: los plazos de recuperación

Con 18 puntos en la clasificación gracias a la victoria a domicilio ante el Udinese, el Milan afronta una semana en la que jugará el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bologna y el sábado por la noche, a las 20:45, disputará el derbi contra el Inter. En cuanto a los lesionados, esta tarde llega una importante actualización sobre el estado físico de Ruben Loftus-Cheek.





LA LESIÓN - Durante el partido de ayer entre el Udinese y el Milan, el centrocampista inglés sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo izquierdo. Está prevista una prueba de control dentro de dos semanas, pero estará de baja al menos un mes.





CUÁNDO VUELVE - El exjugador del Chelsea no volverá hasta después del parón, a finales de noviembre. Se suma así a una larga lista de lesionados que ya incluye a otros siete futbolistas: Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia y Rabiot.