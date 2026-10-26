¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Loftus-Cheek MilanGetty Images
Traducido por

Milan, se conoce el diagnóstico de la lesión de Loftus-Cheek: los plazos de recuperación

AC Milán

Con 18 puntos en la clasificación gracias a la victoria a domicilio ante el Udinese, el Milan afronta una semana en la que jugará el miércoles a las 18:30 en San Siro contra el Bologna y el sábado por la noche, a las 20:45, disputará el derbi contra el Inter. En cuanto a los lesionados, esta tarde llega una importante actualización sobre el estado físico de Ruben Loftus-Cheek.


LA LESIÓN - Durante el partido de ayer entre el Udinese y el Milan, el centrocampista inglés sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo izquierdo. Está prevista una prueba de control dentro de dos semanas, pero estará de baja al menos un mes.


CUÁNDO VUELVE - El exjugador del Chelsea no volverá hasta después del parón, a finales de noviembre. Se suma así a una larga lista de lesionados que ya incluye a otros siete futbolistas: Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia y Rabiot.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google