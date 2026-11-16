Milan, quién es Leon Scarlett: el talento del QPR que interesa a Krosche

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El Milan afronta la competencia del Eintracht por el galés de 17 años.

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El Milan sigue con gran interés los progresos de Leon Scarlett, extremo galés nacido en 2009, una promesa que gusta mucho a Markus Krosche: el directivo alemán se perfila como el primer «fichaje» con vistas al mercado de invierno de 2027 y empezará a ejercer de director técnico.

EL TALENTO DEL QPR Y LA COMPETENCIA DEL EITRACHT : En el punto de mira está el extremo ofensivo de 17 años del QPR, de la Championship inglesa: una apuesta de futuro a la que ya se sigue de cerca, según ha confirmado Sky Sports News, con la competencia del Eintracht de Fráncfort, antiguo club de Krosche, que se ha sumado a la puja. El talento galés, que puede jugar por ambas bandas, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses, hasta el punto de que ahora es titular en el QPR.

DEL ARSENAL A EUROPA : Scarlett suma cinco partidos en la Championship y ha atraído la atención de varios ojeadores gracias a su calidad técnica y su versatilidad. En abril de 2025 dejó la prolífica cantera del Arsenal para fichar por el Queens Park Rangers, también en Londres, donde se ha ganado un puesto entre los profesionales.

LA SELECCIÓN Y EL MILAN DE KROSCHE: A pesar de su juventud, ya ha entrado en la órbita de la selección sub-21 de Gales. Para el Milan es, por tanto, un jugador al que seguir de cara al futuro, en línea con su atención a los talentos emergentes del panorama internacional.