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El PSV Eindhoven sigue mirando al mercado italiano para reforzar su plantilla y, en particular, el centro del campo. Desde hace tiempo busca un fichaje que aporte calidad entre líneas y, a ser posible, una gran capacidad goleadora.

El club neerlandés lleva tiempo interesado en el centrocampista belga Kevin De Bruyne, por quien ya presentó una oferta oficial al Napoli que fue rechazada. El estancamiento de las negociaciones ha llevado al PSV a estudiar alternativas y, según informó Sky Sports CH, en las últimas horas ha cobrado fuerza un nombre cada vez más concreto: Ardon Jashari, del Milan.

LA OFERTA POR DE BRUYNE: El PSV lleva tiempo trabajando para intentar llevar a Kevin De Bruyne de vuelta a la región de Limburgo (en la frontera entre Bélgica y Países Bajos), con la que mantiene vínculos y donde su familia querría vivir. El club neerlandés ya había iniciado los contactos con el jugador durante el último parón de selecciones, cuando en el Napoli había estallado la polémica sobre su futuro tras unas declaraciones de su esposa difundidas por la prensa.

El exjugador del Manchester City confirmó enseguida que, en principio, estaba dispuesto a trasladarse y, posteriormente, también se alcanzó una base de acuerdo sobre su posible contrato en caso de fichaje. Por ello, el PSV decidió presentar una primera oferta oficial al Napoli.

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OFERTA RECHAZADA: La propuesta del club neerlandés fue de 2 millones de euros para adquirir al jugador de forma definitiva cuando se abra el mercado de enero, pero el Napoli no la consideró suficiente, ya que valora al jugador muy por encima de esa cifra.



Aunque De Laurentiis no ha cerrado la puerta a su salida, pese a que Massimiliano Allergri considera importante a De Bruyne, no tiene intención alguna de dejarle marchar por esa cantidad. Hará falta una oferta de al menos entre 7 y 10 millones de euros, cifras a las que el PSV no querría llegar por ahora. La distancia entre las partes ha complicado la operación y ha llevado al club neerlandés a buscar alternativas más viables.

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JASHARI, LA ALTERNATIVA: Ante este estancamiento surgió la idea de apostar por otros jugadores y, según Sky Sport CH, el elegido por los responsables del mercado de fichajes del club es Ardon Jashari. El centrocampista llegó al Milan en el verano de 2025 y actualmente no desempeña un papel central en el equipo.

El club neerlandés ya se ha puesto en contacto con el entorno del suizo para conocer su disposición a cambiar de equipo y las condiciones de la operación.

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EL COSTE CONTABLE PARA EL MILAN: Jashari llegó a Milán procedente del Brujas por 34 millones de euros fijos más 4 millones en bonus, que pueden elevar la inversión total a unos 38 millones de euros. El centrocampista firmó un contrato de cinco años, hasta el 30 de junio de 2030, con un salario de unos 2,5 millones de euros netos por temporada, equivalentes a unos 4,63 millones brutos.

Teniendo en cuenta el coste fijo del traspaso (los bonus no se han activado por el rendimiento individual y del equipo) y su amortización en cinco años, el valor contable residual en enero de 2027 será de unos 24 millones de euros, la cifra necesaria en caso de venta para evitar una minusvalía. Si la operación se estructurase como una cesión con opción de compra al final de la temporada, el valor contable residual a 30 de junio de 2027 bajaría hasta unos 20,4 millones de euros.

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PRIMERA OFERTA: La cesión con opción de compra es, por ahora, la fórmula más viable para el PSV, que busca un fichaje de coste contenido al menos hasta el final de la temporada.

Según Sky Sports CH, el club de Eindhoven ya ha iniciado los contactos con el Milan y ha propuesto precisamente una cesión del centrocampista (de bajo coste y, previsiblemente, por esos 2 millones de euros ofrecidos al Napoli) con una opción de compra fijada de antemano (que para el Milan deberá ser de al menos 20 millones) al final del campeonato.

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HAY COMPETENCIA: Jashari está empezando a tener más minutos en las rotaciones de Ruben Amorim, pero el papel secundario que seguirá desempeñando no satisface las ambiciones del centrocampista suizo, que está empezando, al menos, a valorar otras oportunidades de cara a enero.

El PSV no es el único club interesado: varios equipos europeos siguen de cerca la situación del jugador nacido en 2002 y, si el Milan se abre a su venta, podrían entrar en la puja por él.