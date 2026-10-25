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krosche milanGetty Images
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Milan, Krosche está cerca. Behrami: «Compra más el futuro que el presente»

AC Milán

El AC Milan intensifica los contactos con Markus Krosche: el ex del Eintracht es el principal candidato para convertirse en el nuevo director de fútbol del club. Valon Behrami explica en directo en DAZN la forma de trabajar del dirigente alemán.

El Milan está muy cerca de Markus Krosche, que debería asumir pronto el cargo de Head of Football. Valon Behrami, presente en los estudios de Dazn, presenta al directivo alemán:


«Es un director que se apoya mucho en los datos. Tiene un método diferente: 80 % datos y 20 % factor humano. Quiere saber cuál es la situación familiar del joven; no quiere incorporar perfiles problemáticos aunque tengan

muy buenos

datos. Compra más

futuro

que presente. Ese es el problema para un equipo como el Milan, que necesita más el presente. En su manera de abordar el mercado de fichajes, analiza las carencias tácticas. Si hay un problema de agresividad, va a buscar a los 7 u 8 mejores futbolistas en ese aspecto y los incorpora a ese contexto. Es un trabajo muy analítico, y él añade que da mucha importancia al aspecto humano. En el Milan, ese aspecto marca la diferencia porque Amorim quiere tener el control de los futbolistas y no quiere a nadie que arruine lo que está creando».

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