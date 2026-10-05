¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
endrick 2_1Getty Images
Traducido por

Milan, Jay-Z puede traer a Endrick: la situación

AC Milán

El Real Madrid ha abierto la puerta a su salida: si alguien quiere a Endrick, tendrá libertad para presentar una solicitud de cesión. Una fórmula que permitiría al Milan tenerlo cinco meses gratis en el Milan y después evaluar: las partes podrían hablarlo con la promesa de volver a tratarlo en verano, con tres meses de margen para entender si las condiciones permiten un cambio de estatus.


LA INFLUENCIA DE JAY Z - Mientras tanto, Endrick, cedido al Milan, debería demostrar que puede ser útil para el nuevo proyecto del Milan y encajar en los mecanismos del ataque. La mediación entre los clubes se vería facilitada por las excelentes relaciones entre Cardinale, cúpula del club, y la agencia que gestiona los intereses de Endrick, Roc Nation Sports, un imperio del sector fundado por el rapero Jay-Z. El Milan y Roc Nation están unidos desde 2020, en una "asociación única, guiada hacia la innovación, la comunidad, la integridad y la inclusión", según el anuncio oficial.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google