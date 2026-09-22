Milan, escucha a Stramaccioni: «Amorim no ha abandonado la defensa de tres, os explico qué busca»

Andrea Stramaccioni, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, comentó así las novedades tácticas vistas en el Milan contra el Lecce: "No creo que haya abandonado la defensa de tres, simplemente creo que contra el Lecce se vio una variante inteligente en la salida de balón desde atrás. Por cómo le conozco yo, Amorim en sus equipos parte siempre de un 3-4-2-1 con un bloque posicional. Lo hizo en el Sporting y, aunque con menos resultados, en el Manchester United. Su objetivo es crear triángulos y rombos dentro del campo. Pongamos el ejemplo de Gila. En la idea de juego del portugués, debería tener siempre tres opciones de pase: al centrocampista de la izquierda, al carrilero derecho o al mediapunta. Y así todos los demás. Una vez que Amorim considera que el equipo ha “digerido” el modelo posicional, empieza a aplicar variaciones. Contra el Lecce vimos una: salida de balón con cuatro con una rotación que lleva a Gila a la posición de lateral, donde no se siente incómodo, Modric como organizador y Rabiot en un papel más acorde a sus características, en el que puede atacar el área. En fase defensiva, sin embargo, aunque contra el Lecce se vio poco, el Milan volvía a defender con tres".