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Nkunku MilanGetty Images

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Milan, el Leipzig insiste por Nkunku: la situación

AC Milán

En el Milan, entre los jugadores a los que Amorim ha puesto en la puerta de salida también está Christopher Nkunku, que dejará el Milan después de solo un año. Varios equipos se han movido por el francés, con el Leipzig a la cabeza. Estas son las últimas novedades en YouTube de Fabrizio Romano y Matteo Moretto: para el Milan será una semana muy importante, los alemanes se han movido con una llamada directa con los agentes.


QUIÉN LO QUIERE - El Leipzig ya lo quería en el pasado, incluso antes que el Milan: es el club que está llamando con más insistencia. El Dortmund ha hecho un sondeo y el Newcastle está ahí, aunque a día de hoy el jugador preferiría volver a casa para tener continuidad de minutos y rendimiento. Hay clubes en España que lo quieren.

un futbolista que tiene mucho mercado.


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