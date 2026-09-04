Mike Dean afronta la tormenta y responde al escándalo que sacudió la Premier League

El exárbitro inglés Mike Dean desató una tormenta de polémica tras revelar que jugaba a ciertos "juegos" durante la dirección de sus partidos en la Premier League, entre ellos el desafío de no usar el silbato durante el mayor tiempo posible, o permanecer dentro del círculo central del campo, en unas confesiones que suscitaron duras preguntas sobre la profesionalidad y la integridad del arbitraje.

Dean afirmó, durante su aparición en el programa del exfutbolista Jamie Vardy, que abordaba estos desafíos como una especie de broma, señalando que logró en algunos partidos, antes de la implementación de la tecnología del videoarbitraje, mantenerse entre 20 y 25 minutos sin hacer sonar su silbato, y que también intentó en otra ocasión permanecer dentro del círculo central del campo durante unos 15 minutos.

Las declaraciones provocaron amplias críticas, después de que los detractores consideraran que convertir los partidos de la Premier League en un espacio para este tipo de desafíos personales plantea interrogantes sobre la naturaleza de las decisiones arbitrales, especialmente teniendo en cuenta que Dean dirigió cientos de partidos en la competición a lo largo de su carrera.

Con la escalada de la indignación, el exárbitro se vio obligado a aclarar su postura a través de sus cuentas en las redes sociales, asegurando que sus declaraciones no pretendían restar valor a la integridad del arbitraje inglés ni poner en duda a sus compañeros.

Dean señaló: "Durante 25 años como árbitro profesional, siempre apliqué las reglas del juego lo mejor que pude", explicando que su estilo se basaba en permitir la continuidad del juego en la medida de lo posible, con preferencia por aplicar un criterio elevado en lo relativo a los contactos, siempre que no requirieran una intervención arbitral.

Añadió que las infracciones que exigían intervención las trataba de la forma correcta, subrayando: "Mi intención no era restar valor a la integridad del arbitraje en mi país, y siempre respeté la profesión y la responsabilidad que conlleva ser árbitro".

Dean se había retirado del arbitraje en 2022, tras dirigir más de 550 partidos en la Premier League a lo largo de una carrera que se extendió por más de dos décadas.