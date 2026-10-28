Mika Godts recibe de repente una mala noticia en el PSG

El Paris Saint-Germain está interesado en Ibrahim Maza, según informa Sky Sports. El club lo ve como el sustituto ideal del lesionado Kvicha Kvaratskhelia. Eso significa que Mika Godts tendrá un nuevo competidor.

Kvaratskhelia se lesionó la rodilla hace dos semanas. El georgiano ya se ha sometido a una operación del ligamento cruzado y ha comenzado su recuperación. No volverá a jugar esta temporada.

Godts, que llegó el pasado verano procedente del Ajax por 45 millones de euros, parecía haber subido un puesto en la jerarquía, pero ahora el PSG quiere fichar a un sustituto de Kvaradonna.

El club tiene en el punto de mira a Maza. El delantero de 20 años ya ha disputado 24 partidos internacionales con Argelia. Sin embargo, su club, el Bayer Leverkusen, no quiere venderlo en absoluto.

Maza tiene contrato en Leverkusen hasta mediados de 2030 y el club pretende renegociar y ampliar su vínculo actual. Lo considera un jugador crucial para el futuro.

Aunque Maza juega principalmente de mediapunta, el PSG también lo ve como una opción en ataque, según informa Sky. Hasta ahora ha marcado ocho goles y dado diez asistencias en 54 partidos con el Leverkusen.