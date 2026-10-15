Míchel Sánchez tiene preparado a un sorprendente debutante como titular para el duelo del Ajax ante el Hajduk Split

El entrenador Míchel Sánchez ha anunciado la alineación del Ajax para el partido de la Conference League contra el Hajduk Split. Jofre Torrents aparece por sorpresa en el once inicial, en el que también figura Abdellah Ouazane. El encuentro comienza a las 18:45 y se podrá ver en directo por Ziggo Sport 1.

Marc ter Stegen es el número uno indiscutible del equipo de Ámsterdam bajo palos. Este jueves por la noche, en Croacia, no será diferente. Así pues, Míchel no parece contar con un portero para los partidos de copa.

Por delante del alemán habrá una defensa de cuatro formada por Thilo Kehrer, Aaron Bouwman, Youri Baas y Torrents, que debuta como titular. El español deja a Owen Wijndal fuera del once.

En el centro del campo, Míchel introduce un cambio respecto a la alineación que el sábado no pasó del empate 1-1 ante el NEC. Davy Klaassen ocupa el lugar de Jorthy Mokio, mientras que Sofyan Amrabat y Julian Brandt mantienen sus puestos.

En ataque, Ouazane se impone a Oscar Gloukh. El talento de diecisiete años lleva semanas pidiendo paso y ahora podrá mostrar lo que vale desde el inicio. Por la derecha jugará Viktor Tsygankov, que, junto con Ouazane, deberá abastecer de balones al delantero Tolu Arokodare.

Alineación del Hajduk Split: Silic; Acapandie, Hatdzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Dalisson, Del Moral; Sanyong, Sego, Soticek.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Amrabat, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.