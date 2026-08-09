Míchel Sánchez se muestra preocupado: «Con el talento que tiene el Ajax, no lo entiendo»

Míchel Sánchez se ha quedado impactado por el nivel de su equipo en la primera parte ante el PEC Zwolle. Gracias a los goles de Jorthy Mokio y Julian Brandt tras el descanso, su Ajax acabó ganando, pero el entrenador se mostró crítico al término del partido.

"Mi cuerpo técnico y yo también intentábamos encontrar una razón", busca Míchel una explicación para la primera parte. "El problema de Mika puede haber sido una razón. El equipo no supo durante diez minutos si él podría jugar o no."

"Creo que además sentimos la presión de la primera jornada. Nuestra actuación con balón no fue lo suficientemente buena. Cometimos muchísimos errores innecesarios. Con el talento que tiene el Ajax, no lo entiendo. Eso me preocupa."

"El Ajax siempre siente la presión de ganar y nosotros necesitamos jugadores con la mentalidad para manejar esta presión", cuenta Míchel, que vio a su equipo mostrarse mejor en la segunda parte.

Tras la tarjeta roja al defensa del PEC Sherel Floranus, el Ajax abrió el marcador por medio de Mokio. El debutante en la Eredivisie Brandt hizo el 0-2 en el tiempo añadido. A pase de Mika Godts, que posiblemente jugó precisamente su último partido con el Ajax.

"Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare y Marcos Leonardo son jugadores que marcan la diferencia para nosotros. Ellos hacen mejores a sus compañeros. Pero todavía no están al cien por cien físicamente."

"Todavía tienen que trabajar mucho con el equipo. Pero la Eredivisie ha comenzado y tenemos que meterlos en el campo. De lo contrario, será difícil acabar siendo competitivos."

"Todavía no son las mejores versiones de sí mismos, así que a veces todavía tenemos que sufrir un poco", afirmó Míchel, que ahora ya puede preparar con su equipo el partido del jueves. Entonces el Ajax jugará fuera de casa en Irlanda la vuelta de la Conference League contra el Shelbourne.