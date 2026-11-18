Cómo ver México vs Jamaica con una VPN

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Previa del partido

CONCACAF Nations League - Cuartos de final 17 nov 2026 - 21:30 Estadio BBVA

México recibe a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey en la vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Jamaica llega con una ventaja importante tras el partido de ida.

Jamaica ganó 3-2 en Kingston el pasado fin de semana, un resultado que aumentó la presión sobre Rafael Márquez y su selección mexicana. El Tri ha perdido sus tres últimos partidos y lleva cinco sin ganar, una racha que se remonta a los amistosos contra Colombia y Perú de septiembre.

El equipo de Rudolph Speid ha mostrado un buen estado de forma en esta fase de la Liga de Naciones. Jamaica ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Las victorias ante El Salvador y Honduras en la fase de grupos sentaron las bases para el resultado de la ida contra México.

La selección de Márquez afronta un verdadero desafío para remontar la desventaja en casa. México ha encajado siete goles en sus últimos cinco partidos y solo ha marcado cinco, unas cifras que reflejan la irregularidad que ha caracterizado este periodo posterior al Mundial.

Para Jamaica, alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones supondría un resultado de peso y reforzaría su posición de cara al ciclo de la Copa Oro de 2027. El equipo de Speid sabe que un empate o una victoria le bastan para superar la eliminatoria.