México, el rival 'molero' que interrumpe a las selecciones europeas

Los partidos contra el Tri afectan la planificación de los equipos del Viejo Continente, que están disputando competencias oficiales.

La Selección mexicana le dijo adiós a los partidos moleros en la preparación del ciclo rumbo al Mundial de Qatar 2022. El sueño de llegar al quinto partido de la Copa del Mundo pasa, necesariamente, por aumentar la competencia del Tri y eso es lo que se busca con los amistosos de primer nivel en Europa.

Estos partidos son una bendición para el Tata Martino: puede contar con todos los legionarios y comprobar cómo funciona el equipo ante equipos mundialistas. Pero para los europeos es todo lo contrario, pues ahora México es el rival 'molero' que interrumpe la planificación de las selecciones del Viejo Continente.

Ya sucedió con Holanda. El equipo de Frank de Boer se encontraba en plena disputa de la Liga de Naciones de la UEFA. El amistoso contra México se dio tan solo cuatro días antes del compromiso contra Bosnia, algo que no fue bien visto en el país europeo y tampoco por el cuerpo técnico de la Orange.

"Idealmente, no hubiera jugado contra México, habríamos tenido una semana más tranquila. Una mejor preparación”, dijo De Boer en la conferencia de prensa previa al partido. Y aunque utilizó un once alternativo, lo cierto es que de igual forma afectó a Holanda, que no pasó del empate sin goles ante Bosnia.

Esa situación se repite en esta Fecha FIFA de marzo. Ahora la víctima es Gales, que se encuentra disputando las Eliminatorias para el Mundial. El equipo de Ryan Giggs, quien no estará presente al verse envuelto en un escándalo personal, debutó con derrota ante Bélgica y ahora solo piensa en recuperarse.

Los Dragones necesitan una victoria y no tienen margen de contra República Checa. Pero, 72 horas antes de dicho compromiso, tienen el amistoso contra el Tri. Sin duda, un partido inoportuno para un cuadro europeo que no solo se expone a lesiones, sino que además desvía el foco de lo verdaderamente importante.

"Contra los checos tendremos un partido clasificatorio, por eso es un gran juego. Así que nos prepraremos de inmediato, veremos a los jugadores. Elegiremos a un equipo para el amistoso del sábado, pero con un ojo den el partido de clasificación del martes", dijo Robert Page, quien cubrirá a Giggs en el banquillo.

De esta manera, México le huye a los partidos moleros para convertirse en el rival 'molero' de los europeos. Y aunque de momento se desconoce si esto será un impedimento para acordar nuevos amistosos en el Viejo Continente, por lo pronto es una gran oportunidad para un Tri que sueña con hacer algo grande en Qatar.