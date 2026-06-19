México avanzó a la siguiente fase tras vencer 1-0 a Corea del Sur en casa. Un error del portero Seung-gyu Kim resultó decisivo.

En la primera parte México dominó al inicio, pero tras el descanso Corea del Sur ganó posesión y el anfitrión perdió rápido el balón.

Ambos equipos crearon pocas ocasiones: Julián Quiñones remató de cabeza a bocajarro, pero el balón terminó en las manos del portero.

Corea del Sur respondió con un pase en profundidad que dejó solo a Heung-min Son frente al portero; su sutil globo lo salvó sobre la línea Edson Álvarez.

Tras el descanso México salió más incisivo y golpeó el poste. Poco después llegó el tanto, con algo de fortuna.

El portero surcoreano mal calculó un balón aéreo, lo soltó y cayó sobre su defensa. Luis Romo, del Guadalajara, aprovechó y empujó el balón a la red: 1-0.









En el 75, Raúl Jiménez —reemplazado luego por Santiago Giménez— falló al no dominar un pase de Quiñones, y el ángulo se cerró.

A cinco minutos del final, Obed Vargas creyó sentenciar, pero su disparo lo detuvo el portero, que se recuperó de su error.

Poco después, México sufrió: en dos ocasiones el portero Raúl Rangel evitó el empate con grandes intervenciones, cuando los surcoreanos ya celebraban. El 1-0 se mantuvo.

Con este triunfo, México lidera el Grupo A y avanza a la siguiente ronda como primero.