México - Inglaterra, en el aire: se avecina un escenario catastrófico para los británicos

El partido entre México e Inglaterra, programado para la noche del domingo al lunes, podría aplazarse debido a las tormentas previstas por la Met Office sobre el Estadio Azteca.

En la ronda previa, Inglaterra eliminó a la República Democrática del Congo tras remontar con dos goles de Harry Kane.

México venció 2-0 a Ecuador ante su público, desatando una gran fiesta, pues no ganaba un partido de eliminatoria en un Mundial desde hace dieciséis años.

Ahora se miden en octavos. El encuentro arranca a las 18:00, justo cuando se esperan tormentas entre las 17:00 y las 19:00.

El encuentro, que arranca a la 1:00 h en Reino Unido, podría retrasarse e incluso alargarse. Eso preocupa a los pubs ingleses.

El Gobierno británico permite que los pubs permanezcan abiertos hasta las 5:00, pero si el encuentro se retrasa o se extiende, deberán cerrar mientras aún se juegue.

El Estadio Azteca está a 2200 m de altitud, lo que reduce la resistencia de los jugadores por la falta de oxígeno.