En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Getafe por LaLiga y a qué hora es?

El cuadro Culé recibirá la visita del equipo de José Juan Macías.

La Liga ya ha disputado dos semanas, y uno de los equipos que mejor desempeño ha mostrado hasta el momento ha sido Barcelona. Ahora, el cuadro de Koeman se mide frente al Getafe, que acumula dos derrotas y muchas dudas.

Este duelo será muy interesante para los fanáticos mexicanos por dos motivos. Primero la presencia del Barça, uno de los equipos más queridos y con millones de aficionados en territorio nacional. Por otro lado está José Juan Macías, delantero que recién llega a los Azulones y podría tener algunos minutos ingresando como suplente.

A continuación, en Goal te decimos cómo ver el partido entre el cuadro Catalán y los dirigidos por Míchel González.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS GETAFE

El partido se juega el domingo 29 de agosto a las 10:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 08:00 horas y en el Pacífico a las 09:00.

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA VS GETAFE

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Koeman y Macías. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Neto; Dest, García, Piqué, Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Braithwaite, Memphis.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Djené, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Vitolo; Ünal, Sandro.