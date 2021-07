En México, ¿qué canal pasa España vs Italia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Roja y la Azzurra se enfrentan en una eliminatoria que promete buen futbol y emociones de principio a fin.

La Eurocopa 2021 entra en su tramo más interesante. Y es que llega el momento de las semifinales, instancia que nos prepara un compromiso sumamente atractivo, cargado de historia y calidad individual en cada uno de los equipos. Sí, hablamos del partido entre España e Italia.

La Roja viene de eliminar a Suiza en una dramática definición desde el punto penal, mientras que la Azzurra eliminó a Bélgica con una actuación para el recuerdo. Ahora, ambos buscan una victoria para lograr el boleto a la gran final, donde se medirán ante el vencedor de Inglaterra - Dinamarca.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ESPAÑA VS ITALIA EN MÉXICO

El cotejo entre España e Italia está programado para el lunes 5 de julio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ESPAÑA VS ITALIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ESPAÑA VS ITALIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Morata.