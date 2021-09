En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Granada por LaLiga y a qué hora es?

Los Culés viven un momento bastante oscuro que buscarán revertir en el torneo local.

El Barcelona está bastante golpeado por sus malos resultados recientes, deseando darle la vuelta a su mala inercia y teniendo una oportunidad inmejorable en la visita del Granada al terreno del Camp Nou.

Los de Koeman son uno de los equipos más queridos por los aficionados mexicanos, por lo cual existe un gran interés por ver el cotejo, deseando que su club levante el camino y consiga un triunfo convincente.

A continuación, en Goal te contamos cómo puedes ver la transmisión este lunes 20 de septiembre en la televisión mexicana.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS GRANADA

El partido se juega el lunes 20 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA VS GRANADA

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del cuadro Culé y Granada. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA BARCELONA VS GRANADA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué, Baldé; Busquets, de Jong, Roberto; de Jong, Memphis, Coutinho.

Granada: Maximiano; Arias, Duarte, Germán Sánchez, Neva; Gonalons, Monchu, Montoro, Soro, Machís; Luis Suárez.