México tendría amistoso contra Italia en marzo

Los deseos de Gerardo Martino como seleccionador de México se están cumpliendo, y no solamente con respecto al desempeño de sus jugadores. El entrenador pidió mejores rivales para preparar mejor al cominado nacional y parece que en 2020 finalmente llegarán.

De acuerdo con reportes de beIN Sports, la Federación Mexicana de Futbol está en negociaciones con su simil de para un enfrentamiento amistoso en marzo del próximo año. Aunque todo indica que el duelo se disputaría en Europa, este rival podría ser uno de los más complicados en la carrera de Martino con el Tri.

Previo al arranque de la , el entrenador argentino sentenció que el bajo nivel de la zona le impedía a crecer. Incluso Martino calificó a dichos enfrentamientos como "amateurs" por la rispidez con la que se juega al carecer de técnica futbolística.

Para recordar un enfrentamiento entre Italia y México hay que remontarse hasta el 2013. En ese entonces, Andrea Pirlo y Mario Balotelli anotaron para los Azzurri, mientras que el único tanto Tricolor llegó gracias a Chicharito Hernández.

🗣 Luis Fernando Tena:



“Amaury Vergara no me dio ninguna garantía de seguir, si me dio posibilidades. Dependerá de las formas” pic.twitter.com/9t3vDbD9mg