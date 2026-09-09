En el momento en que la afición de Argentina esperaba el anuncio de la renovación del contrato del campeón Lionel Scaloni, llegó la retirada de Lionel Messi para desatar una crisis inesperada dentro de la Federación Nacional de Fútbol, poniendo en juego el futuro del entrenador campeón del mundo, pese a que su contrato finaliza el próximo diciembre.

Unas declaraciones impactantes tras la final

Scaloni había desatado la polémica hace aproximadamente dos meses, tras la derrota de su equipo ante España por 1-0 en la final del Mundial, al afirmar: "Cumpliré con las cláusulas de mi contrato, y después ya veremos qué sucede", unas declaraciones que abrieron la puerta a las especulaciones sobre su marcha.

Y pese a estas contundentes declaraciones, la Federación Argentina, presidida por Claudio Tapia, sigue siendo optimista y cree que existe una posibilidad de que continúe, ya que el entrenador conoce el deseo de la Federación de que siga, pero su postura actual es dejar que las cosas se calmen, pues consideran que no ha pasado mucho tiempo desde el diecinueve de julio.

El factor Messi, decisivo

Es cierto que la noticia de la retirada de Messi influye de forma directa en la decisión de Scaloni, pero el factor decisivo para su continuidad o no es su sentimiento hacia el trabajo y el nuevo proyecto que se pondrá en marcha.

Fuentes cercanas a la selección consideran, según "tyc sports", que "la era Scaloni", tal como la conocemos —el mejor equipo de su época—, terminó en Nueva York; pues sin Messi, Scaloni perderá el alma del equipo y su liderazgo.

La selección nacional estaba en lo más alto del ranking mundial gracias a la presencia de Messi en sus filas, y no debemos olvidarlo. Ahora, y a pesar de que Argentina cuenta con jugadores extraordinarios, el equipo pasará a tener un nivel inferior.

El nuevo proyecto necesita un líder con gran fuerza y determinación, y el propio Scaloni necesita esa energía para continuar.

Sin negociaciones hasta el momento

Según el diario argentino, no hay negociaciones en curso entre ambas partes hasta este momento, sino únicamente optimismo, pero los responsables de la Federación Argentina son conscientes de que deben convencer al entrenador campeón del mundo, que fue totalmente claro tras el partido de la final.

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