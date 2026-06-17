Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Messi, tras su hat-trick contra Argelia: «Sigo el ejemplo de los mayores aficionados del Real Madrid»

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Messi
Argentina
Argelia
EE. UU.

Leo se niega a fijar una fecha para su retirada: «Me quedaré»

Lionel Messi hizo historia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 al anotar un hat-trick contra Argelia (3-0), igualando el récord de 16 goles de Miroslav Klose.

A punto de cumplir 39 años, el 24 de junio, reveló que toma como ejemplo a Rafael Nadal, ya retirado, para mantener su alto nivel.

Messi, en declaraciones a Mundo Deportivo, añadió: «Me encanta jugar al fútbol, es mi pasión desde niño y, cuando me siento bien, doy lo mejor de mí».

«En la concentración vemos la serie sobre Rafa Nadal y me identifico mucho con él; siempre quiero darlo todo, sentirme bien y disfrutar».

Nadal, gran seguidor del Real Madrid —rival histórico del Barcelona, donde Messi vivió sus mejores momentos y conquistó numerosos títulos—, le inspira para seguir adelante.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT
World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG

Por ahora no piensa en retirarse: «Mientras pueda y esté en forma, seguiré».

Anuncios