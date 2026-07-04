Messi se enfada con sus compañeros: «Estábamos desconcentrados... y Egipto no será un rival fácil»

Lionel Messi no ocultó su malestar tras la ajustada victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde en la ronda de 32 del Mundial, pese a avanzar a octavos. El astro criticó el juego del equipo y ya piensa en el próximo duelo contra Egipto.

En la zona mixta de Miami, donde lo eligieron mejor jugador del partido, reconoció ante la prensa: «Sabíamos que sería muy difícil; no fue casualidad que este equipo no perdiera ante España ni Uruguay».

Y añadió: «Marcar el primer gol fue lo más difícil; pensábamos que nos ayudaría a controlar el partido y a jugar con más tranquilidad, pero ocurrió justo lo contrario: perdimos el balón en algunas ocasiones, nos replegamos más de lo necesario y no pudimos presionarles como queríamos».

El capitán del “Tango” admitió: «Debemos corregir muchos errores. Nuestras líneas estaban muy separadas, el balón llegaba muy lejos a los centrales, estábamos dispersos y nos superaban en un jugador, lo que nos obligó a correr sin poder presionar».

Messi advirtió que no hay que subestimar a ningún equipo en el Mundial y afirmó: «Son partidos eliminatorios, nadie te regala nada. Algunos pueden subestimar a ciertos equipos por su nombre, pero sabíamos que este partido no iba a ser fácil. Eso es lo que hace tan especial este Mundial: la competencia es muy feroz y cada partido es muy difícil».

Concluyó asegurando que el equipo «dio todo lo que tenía en el campo» y que ahora toca recuperarse y pensar en el siguiente encuentro.

En octavos, la Albiceleste se medirá a Egipto, que eliminó a Australia en los penaltis y alcanzó esta ronda por primera vez.