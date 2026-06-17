Messi pone la liga estadounidense en el mapa del Mundial

En otra noche mágica, Lionel Messi respondió a las estadísticas y a sus rivales. El capitán de Argentina lideró a su selección, reescribió la historia del Mundial y demostró que, para los excepcionales, la edad es solo un número.

El capitán del Inter de Miami lideró la goleada sobre Argelia y marcó un «hat-trick» que lo igualó con la leyenda alemana Miroslav Klose como máximo goleador de la Copa del Mundo, con 16 tantos.

El logro llegó en un momento clave: horas después de que Kylian Mbappé marcara dos goles y superara temporalmente a Messi con 14 tantos. pero Messi respondió con tres tantos de precisión y calma, recuperando el trono y demostrando que la pasión no envejece.

Más mérito tiene su logro al conseguirlo jugando en la Major League Soccer con el Inter de Miami, equipo al que llegó en julio de 2023. Su fichaje atrajo los focos mundiales a la MLS, seguida de otras estrellas como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Son Heung-min y Hugo Lloris.

Con este triplete, se convirtió en el primer jugador en activo de la liga estadounidense en lograrlo en un Mundial, y envió un mensaje claro sobre el nivel de la MLS.

Ahora el capitán del tango afronta dos grandes retos: Primero, liderar a Argentina en la defensa de su título en lo que podría ser su último gran torneo, con duelos de grupo ante Austria y Jordania. Segundo, seguir forjando la gloria con el Inter de Miami, que se ha convertido en una potencia desde su llegada.