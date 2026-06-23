Messi lidera la lista... Ronaldo iguala el récord de Klose ante Uzbekistán

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha alcanzado un hito en el Mundial al convertirse en uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia del torneo.

Este miércoles jugó de titular contra Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo 11 de la fase de clasificación para el Mundial 2026 y llegó a 24 partidos en la competición.

Con esta cifra, el portugués supera a la leyenda italiana Paolo Maldini (23 partidos) y se sitúa en el tercer puesto de la lista.

Además, igualó al alemán Miroslav Klose, que posee el mismo récord.

Solo le superan Lionel Messi (28) y Lothar Matthäus (25).

Podría igualar a Matthäus si juega ante Colombia en la última jornada de grupos.

Ha jugado seis partidos en 2006, cuatro en 2010, tres en 2014, cuatro en 2018, cinco en 2022 y dos en la presente edición.