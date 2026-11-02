Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra, reveló la habilidad que desearía poseer de una de las leyendas del fútbol, asegurando que sumarla a sus capacidades actuales lo convertiría en un atacante prácticamente imposible de detener.

Las declaraciones de Kane, ganador del Balón de Oro de 2026, llegaron en una conversación en la que abordó su constante evolución dentro del campo y los aspectos que aún busca mejorar, pese a haber alcanzado lo que describió como la cima de su nivel físico y técnico.

Kane revela el secreto de su ambición

El delantero inglés, de 33 años, dijo en declaraciones recogidas por el sitio Tribuna, en respuesta a una pregunta sobre si todavía tiene puntos débiles pese a haber ganado el Balón de Oro: "¡Por supuesto! Siempre hay aspectos que quieres mejorar, y seguirá siendo así hasta el día en que decida retirarme del fútbol, no hay duda de ello".

Y añadió: "Pero al mismo tiempo, creo que nunca antes había sido un jugador tan completo. Física y mentalmente, cuando salto al campo siento que estoy viviendo la cima de mis capacidades".

Kane explicó que ha alcanzado niveles avanzados en su comprensión del juego, el aprovechamiento de los espacios, la colocación y la capacidad de sacar a los defensores de sus posiciones, además de su habilidad para definir las jugadas.

Y continuó: "Todos estos aspectos han alcanzado ahora su máximo nivel. Lo noto en los entrenamientos, sobre todo por la forma en que marco los goles. Siento que me he convertido en un jugador más versátil que nunca, y eso es lo que me motiva".

El gran deseo de Kane

Pero la sorpresa llegó cuando Kane reveló la habilidad que desearía sumar a su arsenal ofensivo, señalando al astro argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, como el dueño del pie cuyas capacidades sueña con poseer.

El delantero del Bayern Múnich dijo sonriendo: "Si tuviera ahora la pierna izquierda de Messi, ¡detenerme sería casi imposible!".

Esta frase refleja la admiración de Kane por las capacidades excepcionales de Messi, especialmente por su pierna izquierda, que marcó la diferencia en su carrera, ya sea mediante el disparo, el regate o la creación de ocasiones.

No se conforma con lo logrado

Kane subrayó que todavía tiene la motivación para seguir evolucionando, pese a sentir que ofrece su mejor nivel actualmente, afirmando: "Sigo en un estado físico magnífico. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y seguiré progresando y mejorando? Ya lo veremos".

Las palabras del astro inglés llegan tras su coronación con el Balón de Oro, para confirmar que el premio no ha reducido su ambición y que sigue buscando nuevas maneras de mejorar su rendimiento, incluso después de haber alcanzado la cima del fútbol mundial.