Messi firma los contratos de su nuevo fichaje en España

Un informe periodístico reveló que la estrella argentina Lionel Messi, jugador del Inter Miami estadounidense, ha cerrado una operación especial en España.

El diario "AS" señaló: "Una de las noticias más destacadas del inicio de la temporada está a punto de confirmarse. Lionel Messi está a punto de convertirse en el nuevo propietario del club Eldense".

El diario aclaró que el acuerdo de compra ya se ha firmado y actualmente está siendo revisado, y añadió que el único paso que resta para cerrar la operación es la aprobación del Consejo Superior de Deportes español.

La estrella argentina adquirirá la totalidad de las acciones del club para convertirse en su único propietario.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El club Eldense cuenta actualmente con 3.500 abonados en un municipio cuya población supera ligeramente los 55.000 habitantes.

Messi adquirirá un equipo que recientemente ascendió a la Segunda División española, con grandes aspiraciones de llegar a la Primera División en el futuro.

Uno de los nombres destacados en el proyecto de Messi se encuentra en el banquillo: Javi Calleja. El entrenador nacido en Madrid es el principal candidato para dirigir al equipo tras la destitución de Claudio Barragán.

Aún no hay un acuerdo definitivo, pero es la primera opción para entrenar al equipo y el panorama se aclarará en las próximas horas.