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No todos los héroes salen de titulares; algunos esperan en el banquillo para aparecer en el momento decisivo y poner todo patas arriba. Eso es exactamente lo que hace Mikel Merino con la selección española, el jugador que se ha convertido en el arma secreta de Luis de la Fuente, y el hombre que resuelve los grandes partidos cuando los demás no pueden.

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En la rueda de prensa previa al partido entre la República Checa y España, que se disputará mañana jueves, Merino se unió al seleccionador Luis de la Fuente para hablar de su papel clave como jugador suplente e influyente en la selección nacional, un rol que acepta con tranquilidad y orgullo, afirmando que se siente muy importante pese a no ser titular.

El jugador del Arsenal, según lo publicado por la emisora "Cadena SER", dijo: "Los que terminan los partidos son los que ganan campeonatos", una frase que se ha convertido en lema de la selección española en su actual era dorada.

"Me siento valorado"

El debate en la rueda de prensa se centró en el papel de Merino como jugador capaz de cambiar el rumbo de los partidos, así como en su situación con su club, el Arsenal, donde no ha encontrado, al igual que su compañero y amigo Martín Zubimendi, los minutos de juego regulares que desea.

Merino respondió a una pregunta sobre su deseo de ser titular diciendo: "Por supuesto, cualquier jugador lo desea, pero me siento valorado, y mis compañeros también. No me voy a quejar de la decisión del entrenador, pero todos aspiran a tener un papel importante".

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Y añadió: "Lo considero algo positivo, no se limita a un solo contexto; la felicitación siempre es algo positivo, aunque entres desde el banquillo".

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El hombre de los momentos decisivos

Merino es bien consciente del valor de este papel, pues ha marcado algunos de los goles decisivos más importantes de esta era dorada de la selección nacional, desde el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania hasta el gol que decidió el destino de Portugal en el último Mundial.

Siempre entraba como suplente, siempre como el relevo dorado de Luis de la Fuente, lo que le hace sentirse importante para la selección, al decir: "Me siento valorado, y mis compañeros también".

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Y cuando se le preguntó por la dificultad de asumir este papel, dijo: "Es difícil de asumir porque competimos y pensamos en el fútbol de forma individual; tener un entrenador me hace mirar el fútbol con una perspectiva diferente, y su papel es muy complejo, con la fuerza física de este deporte y la existencia de cinco cambios. A menudo, como afirma Luis, los que terminan los partidos son los que ganan campeonatos, y eso es lo que más te convence".

"El Arsenal es el mejor club del mundo"

En cuanto a la falta de minutos en el Arsenal, algo que también se aplica a Martín Zubimendi, la respuesta de Merino fue clara y comprensiva.

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Dijo: "La situación es distinta; Martín y yo somos plenamente conscientes de la situación del Arsenal. Para mí, es el mejor club del mundo, tiene una plantilla muy fuerte, y es muy difícil conseguir una oportunidad para jugar, pero espero a ver si es posible cambiar las cosas".

Nada de hablar de récords

Y cuando se le preguntó por la racha de partidos sin perder, y si hablan de ella en el vestuario, la respuesta de Merino fue tajante.

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Dijo: "No hemos hablado de ella en absoluto durante este parón. La tomamos con tranquilidad, sabemos que es importante. Los récords se valoran en el futuro, pero por ahora solo pensamos en el próximo partido".

También habló de su compañero Pareñicia tras su lesión, diciendo: "No he hablado con él, pero le deseo una pronta recuperación. Se lo merece, y estoy seguro de que volverá a tener su oportunidad".

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Con la calma de los grandes y la confianza de quien conoce su valor, Merino sigue adelante en su papel. No se queja, no protesta, sino que espera su momento. Y cuando llega, no tiene piedad, pues sabe muy bien que los campeonatos no los deciden quienes empiezan el partido, sino quienes lo terminan.