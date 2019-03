Mendoza sigue en el "hospital tecleño"

El defensa había sido convocado para el amistoso contra Guatemala. En su lugar viajó Iván Mancía a Los Ángeles.

El Santa Tecla no podrá contar con Alexander Mendoza una jornada más. El jugador confirmó que aún no está al 100% de su lesión.

"Este fin de semana aún no podré estar en los planes del profesor Díaz, seguiré trabajando al margen del grupo, ayer me hice los exámenes respectivos y la buena noticia es que no estoy roto“, expresó Mendoza al programa Fanáticos Plus.



El campeón nacional recibirá al Sonsonate este domingo en Las Delicias por la jornada 11 del Clausura 2019.