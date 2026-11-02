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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Mendes sorprende con una revelación impactante sobre Bernardo Silva

Real Madrid
B. Silva
Primera División
España
Portugal

¿Cuál es?

Jorge Mendes, el célebre agente de futbolistas, reveló las dificultades que afrontó al inicio de la carrera del portugués Bernardo Silva, asegurando que muchos dudaron de las capacidades del actual jugador del Real Madrid y pronosticaron que su nivel no pasaría de jugar en clubes de primera o segunda división.

Durante su participación en el evento "Liderar el juego", dentro del programa de Máster Ejecutivo en Administración de Empresas del Fútbol de la Católica Porto Business School y la Liga Portugal Business School, Mendes recordó sus vivencias con el jugador y reveló la magnitud de las dudas que enfrentó cuando intentó convencer a los responsables de su talento.

Mendes afirmó: "Me dijeron varias veces: Jorge, olvídalo, no tienes ninguna posibilidad, Bernardo Silva nunca será un jugador importante. En el mejor de los casos, jugará en primera o segunda división, y quizás con un equipo como el Paços de Ferreira".

El agente de futbolistas explicó que la valoración de los jóvenes talentos se rige en muchas ocasiones por las impresiones personales, especialmente dentro de las academias, señalando que algunos clubes dan preferencia a los jugadores que poseen mayores capacidades físicas, lo que afectó negativamente la visión que los responsables tenían del potencial de Bernardo Silva en sus inicios.

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Añadió que varias partes rechazaron quedarse con el jugador y mostraron su deseo de que se marchara al Mónaco, sin darle la oportunidad de continuar después de su primer año, lo que le obligó a esforzarse para convencer al presidente del club de mantenerlo.

Mendes habló de las características técnicas que distinguieron a Bernardo Silva, explicando que es un jugador que sabe conservar el balón y controlar el ritmo del juego, y que no es del tipo que depende de correr constantemente por todo el campo, considerando que el Manchester City fue el destino adecuado para sus capacidades.

El agente de futbolistas concluyó sus declaraciones señalando que la trayectoria de Bernardo Silva demostró el error de los pronósticos que lo persiguieron en sus inicios, después de convertirse en uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol portugués.

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