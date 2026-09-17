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FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-ESTUDIANTESAFP
Rian Rosendaal

Traducido por

Memphis vive un momento dramático en el último instante en la Copa Libertadores

Corinthians vs Estudiantes
Corinthians
Estudiantes
Copa Libertadores
M. Depay

Memphis Depay fue el villano de Corinthians en la noche del miércoles al jueves. El delantero falló un penalti ante Estudiantes muy avanzado el tiempo añadido, lo que provocó la eliminación del club brasileño en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Corinthians sacó un empate 1-1 del primer enfrentamiento con Estudiantes. Memphis estuvo en el centro de la polémica en ese partido porque, tras el 0-1 de Corinthians, levantó el dedo corazón hacia los aficionados del equipo local.

En el partido de vuelta, Alexis Castro firmó el 0-1 de Estudiantes poco antes del final. En el minuto 101 se señaló una mano y Memphis pudo ejecutar el penalti. Sin embargo, mandó el balón muy por encima de la portería.

Ya no hubo tiempo para el empate, por lo que Corinthians queda fuera de la Copa Libertadores. Los jugadores de Estudiantes celebraron al final, ya que tienen en sus manos un billete para las semifinales.

Corinthians atraviesa además una racha muy mala. No ha ganado ni una sola vez en sus últimos seis partidos. La última victoria del club se remonta al 9 de agosto.

El Corinthians, ubicado en la zona media de la tabla, volverá a intentarlo el domingo. Entonces disputará en la liga brasileña un partido en casa contra el Fluminense, situado en la parte alta de la clasificación. 

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