Memphis vive in extremis un momento dramático en la Copa Libertadores

Memphis Depay fue el villano de Corinthians en la madrugada del miércoles al jueves. El delantero falló un penalti contra Estudiantes muy avanzado el tiempo de descuento, lo que provocó la eliminación del club brasileño en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Corinthians sacó un empate 1-1 del primer enfrentamiento con Estudiantes. Memphis se señaló en ese partido porque, tras el 0-1 de Corinthians, levantó el dedo corazón hacia los aficionados del equipo local.

En el partido de vuelta, Alexis Castro firmó el 0-1 de Estudiantes poco antes del final. En el minuto 101 se señaló una mano y Memphis pudo lanzar un penalti. Sin embargo, mandó el balón muy por encima de la portería.

Ya no hubo tiempo para el empate, por lo que Corinthians queda fuera de la Copa Libertadores. Los jugadores de Estudiantes celebraron al final, ya que tienen en sus manos un billete para las semifinales.

Corinthians atraviesa ahora una racha muy mala. En sus últimos seis partidos no ha ganado ni una sola vez. La última victoria del club se remonta al 9 de agosto.

El Corinthians, situado en la zona media de la tabla, volverá a intentarlo el domingo. Entonces disputará en la liga brasileña un partido en casa contra el Fluminense, que ocupa la parte alta media de la clasificación.