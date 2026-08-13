Memphis está furioso y exige una cantidad realmente exorbitante al Corinthians

Memphis Depay va a presentar una megademanda contra Corinthians, según ha informado ESPN en el programa Tekengeld. El delantero exige treinta millones de euros a su antiguo club.

El martes por la noche (hora neerlandesa), Corinthians comunicó que el contrato de Memphis, que expira, no será renovado. «Esta decisión se ha tomado única y exclusivamente teniendo en cuenta la salud financiera de nuestra institución, que exige un estricto equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles», señaló Corinthians.

«Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones han buscado el mejor acuerdo posible. La directiva también reconoce y valora los esfuerzos incesantes de todos los departamentos, que han trabajado para hacer posible la continuidad del jugador».

«Ante las obligaciones financieras actuales y futuras de Corinthians, estaba claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud en este momento no sería compatible con el equilibrio financiero que debemos mantener para garantizar la sostenibilidad del club», añadió Corinthians.

Memphis estaba furioso por el comunicado, porque ya había alcanzado un acuerdo verbal para una renovación de contrato. «Estoy muy decepcionado de que Corinthians haya decidido no cumplir el acuerdo de ampliar mi contrato por dos años», escribe Memphis. «Esta ampliación fue acordada expresamente tanto con el presidente como con el departamento deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas han decidido incumplir este acuerdo...

«Yo no he querido esta situación y siempre he respetado al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para proteger mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tened por seguro que no dejaré impune este comportamiento inaceptable», afirmó Memphis.

ESPN sabe a qué se refiere Memphis con estas amenazas. «Memphis tiene previsto presentar una demanda gigantesca contra Corinthians. Se trata de treinta millones de euros», informó el periodista Daniël Man durante la emisión.

«Se trata de pagos atrasados de su contrato anterior, pero también de salario y prima de fichaje del nuevo contrato.» Leo Oldenburger cree que Memphis tiene opciones de ganar el caso. «Si hubo un acuerdo verbal, también estás obligado a cumplirlo.»