Meerdink rescata un punto para el AZ después de que el portero del Cambuur regalara un penalti

El AZ sumó un punto este domingo en su visita al SC Cambuur (2-2). Fue un revés para el equipo de Alkmaar, que jugó buena parte de la segunda mitad con un hombre más, pero no logró ganar. Una acción de penalti en los minutos finales dio mucho que hablar en Leeuwarden.

El equipo local tuvo el comienzo soñado. Jason Ceka dio un magnífico pase en profundidad y Nicolas Binder remató desde dentro del área. El AZ reaccionó y Peer Koopmeiners habilitó a Ro-Zangelo Daal para que marcara el empate a los 25 minutos.

Aun así, el Cambuur se fue al descanso con una ventaja de 2-1. Ilyès Hamache encontró la esquina inferior derecha de la portería con un disparo desde fuera del área. Un gran impulso para los jugadores y aficionados del club frisón.

El AZ no consiguió remontar al inicio de la segunda mitad. Pasada la hora de juego, Leeroy Echteld movió el banquillo y dio entrada a Mees de Wit por Mateo Chávez. Para entonces, el Cambuur jugaba con diez tras la segunda tarjeta amarilla de Devid Eugene Bouah en el minuto 54.

Pese a la inferioridad numérica, el Cambuur estuvo cerca del 3-1. Sin embargo, Jari De Busser detuvo un disparo de Hamache desde una posición favorable. La acción continuó en Leeuwarden: en el otro extremo, Dave Kwakman, que había entrado por Wouter Goes, disparó demasiado alto y desviado a la derecha desde el costado derecho del área.

Poco después, el AZ reclamó un penalti, pero Elijah Dijkstra se dejó caer con demasiada facilidad. Mientras tanto, entre los aficionados del Cambuur crecía la ilusión de dar la sorpresa. El AZ presionaba cada vez más, aunque sin generar ocasiones de gran peligro.

El 2-2 llegó finalmente cuando el portero Thijs Janssen golpeó a De Wit en la cara al disputar un centro y, tras una revisión del VAR, el balón acabó en el punto de penalti. Mexx Meerdink convirtió el lanzamiento desde los once metros y rescató un punto para el AZ.