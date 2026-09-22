Así, ambos profesionales del Dortmund deberán completar primero sesiones individuales de carrera, antes de incorporarse después al equipo amateur. Supuestamente, algo similar también se aplica al resto del equipo de porteros, así como a gran parte de los equipos formados por entrenadores, fisioterapeutas y muchos otros empleados.

Mientras que Beier no fue convocado por el seleccionador nacional Jürgen Klopp para los partidos de la Nations League con la selección alemana, Sabitzer renunció por voluntad propia a su participación en los encuentros de la selección de Austria. Como motivo, señaló que debía "dosificar cuidadosamente sus fuerzas".

Mientras tanto, todos los demás jugadores de campo sanos del BVB están concentrados con sus respectivas selecciones nacionales: en total, 20 profesionales del Dortmund fueron convocados para este parón internacional XXL.

Mientras tanto, estrellas lesionadas como Emre Can o Justin Lerma seguirán trabajando con normalidad en su rehabilitación para regresar.