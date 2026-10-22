«Me arrepiento de mi debut con Alemania. Si Klopp me convoca, le digo “no”»

Kerem Demirbay se arrepiente de haber jugado partidos internacionales con Alemania, según declaró el centrocampista en una entrevista con el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Demirbay juega actualmente en Turquía, en el Kasimpasa, pero antes había desarrollado toda su carrera en Alemania, el país donde nació.

En 2017 debutó con la selección alemana bajo las órdenes de Joachim Löw. Ese mismo año ganó la Copa Confederaciones con Alemania, aunque solo disputó un partido en el torneo.

Demirbay se arrepiente ahora de los dos partidos internacionales que jugó con Alemania. «Tengo sangre turca. Mi padre es turco, mi madre es turca. Soy turco. Quería jugar con Turquía y trabajamos en ello con la federación durante un año y medio. Pero, por determinadas circunstancias de las que no puedo hablar, elegí a Alemania».

Demirbay afirma en la entrevista que nunca volvería a tomar esa decisión y que, si Jürgen Klopp lo convocara ahora para la selección alemana, se negaría rotundamente. Su postura se debe al trato que recibió de la federación alemana después de marcar un gol en la Copa Confederaciones.

«Después de marcar con Alemania, me quité la camiseta y vieron el tatuaje de Turquía que tengo en la espalda. Después de eso, nunca volvieron a convocarme». Demirbay lleva tatuado el contorno de las fronteras de Turquía en el omóplato derecho.

«Me arrepiento de haber jugado alguna vez con Alemania y nunca volvería a hacerlo, aunque me convocaran ahora. Soy turco. Siempre lamentaré no haber vestido nunca la gloriosa camiseta de la selección de Turquía», concluye.