Un informe puso el foco sobre la relación ofensiva entre el brasileño Vinicius Junior y el francés Kylian Mbappé, estrellas del Real Madrid, subrayando que la pareja no ha alcanzado hasta ahora el grado de compenetración esperado pese al paso de dos temporadas desde su encuentro en el conjunto blanco.

El diario Marca considera que Vinicius y Mbappé representan a las mayores estrellas del Real Madrid y las armas ofensivas más destacadas del equipo, pero su sociedad no se ha traducido lo suficiente en una fuente de peligro colectivo, a pesar de las enormes cualidades individuales que posee cada jugador.

"Marca" señaló que el Real Madrid ha disputado 125 partidos desde la primera vez que Vinicius y Mbappé aparecieron juntos, el 14 de agosto de 2024, durante el enfrentamiento ante el Atalanta en la Supercopa de Europa.

Ambos jugadores han participado juntos en 89 partidos, en los que el Real Madrid ha marcado 192 goles, pero solo 19 goles llegaron como resultado de una colaboración directa entre la pareja, con un porcentaje del 9,8%.

Atendiendo al total de goles del Real Madrid desde la incorporación de Mbappé, el equipo ha marcado 269 goles, lo que refleja el carácter limitado de los goles surgidos de la sociedad directa entre sus dos estrellas.

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El diario explicó que la relación entre los jugadores se inclina claramente a favor de Vinicius en lo relativo a la generación de goles, ya que el brasileño fue quien inició la mayoría de los ataques que finalizó Mbappé.

De un total de 15 contribuciones directas que comenzaron con Vinicius y terminaron en gol de Mbappé, 3 goles llegaron desde penaltis que consiguió el extremo brasileño.

Durante la temporada pasada en concreto, el número de goles derivados de la colaboración directa entre ambos descendió a 9 goles, con 7 contribuciones iniciadas por Vinicius frente a dos de Mbappé.

La imagen no ha mejorado con el inicio de la temporada 2026-2027, según "Marca", pues Vinicius y Mbappé no contribuyeron de forma directa en ningún gol durante el primer partido oficial del Real Madrid esta temporada.

La pareja ofreció un nivel inferior al esperado, en especial Vinicius, que sufrió ante la organización defensiva del rival y no logró mostrar las cualidades individuales y los regates que constituyen sus principales virtudes.

El diario considera que esta sociedad representa uno de los asuntos más destacados que aguardan a José Mourinho, el nuevo director técnico del Real Madrid, con el fin de desarrollarla y convertir las cualidades individuales de Mbappé y Vinicius en una fuerza ofensiva colectiva más eficaz.

Tras dos temporadas jugando codo con codo, el reto para José Mourinho sigue siendo encontrar la fórmula que haga que la pareja se compenetre de la forma que espera el Real Madrid, en lugar de seguir dependiendo del peligro individual de cada uno de ellos.

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