Mbappé rompe su silencio sobre la polémica de la "camiseta de Ceuta": No quiero comparar el sufrimiento humano

El delantero francés Kylian Mbappé reveló por primera vez los motivos que le llevaron, junto a Vinicius Junior e Ibrahima Konaté, a no involucrarse plenamente en la iniciativa de vestir la camiseta de solidaridad con la ciudad de Ceuta, limitándose a ponérsela de forma parcial antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Elche, la noche del pasado martes, en LaLiga.

Este asunto tiene una gran sensibilidad política entre Marruecos y España, lo que ha provocado numerosas reacciones durante las últimas horas.

La asociación de aficionados del Real Madrid en Ceuta expresó su profundo malestar por el comportamiento de los jugadores, calificándolo de "vergüenza", y aseguró que enviaría una carta oficial a la directiva del Real Madrid para expresar su enfado.

Asimismo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó al trío del Real Madrid, señalando que "el apoyo a Ceuta no es una opinión personal".

Mbappé declaró, en unas manifestaciones al diario español "As": "Quiero explicarlo con claridad para que todo el mundo lo entienda. Vestir la camiseta fue una decisión institucional por parte de los dos clubes, y como jugadores estábamos obligados a acatarla".

Y añadió: "En primer lugar, quiero recalcar mi plena solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas; antes que ser futbolista, soy un ser humano. Pero, al mismo tiempo, quería enviar un mensaje de solidaridad hacia todos los inmigrantes que han perdido la vida y que padecen condiciones extremadamente duras".

"No hay prioridades en el sufrimiento"

El delantero francés continuó justificando su postura afirmando: "Fue una situación difícil. Algunos podrían pensar que estoy en contra de los habitantes de Ceuta, y eso no es cierto en absoluto, los apoyo con el corazón al 100%. Pero también quería acordarme de todos los que sufren; porque, como ser humano, no acepto establecer prioridades en el sufrimiento de las personas".

Mbappé prosiguió: "Hay gente que sufre, y me entristece mucho ver eso en este mundo. Soy simplemente una persona que desea lo mejor para nuestro mundo, y siempre busco transmitir mensajes positivos que llamen a la paz, y espero que estas crisis se resuelvan lo antes posible".

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Los entresijos del túnel y la falta de coordinación

La camiseta que se repartió a los jugadores antes de saltar al terreno de juego llevaba la frase: "Todos somos caballas" (el apodo con el que se conoce a los habitantes de Ceuta), acompañada de un lema adicional que decía: "Nuestra ciudad, nuestra patria".

Las imágenes televisivas mostraron los entresijos del reparto de las camisetas entre los 22 jugadores titulares en el túnel de vestuarios.

Cuando el trío (Mbappé, Vinicius y Konaté) recibió sus camisetas, mostraron señales de extrañeza mientras intentaban leer el mensaje escrito, para decidir vestir la camiseta de forma parcial, lo que ocultó su contenido, antes de apresurarse a quitársela de inmediato y ser los primeros en deshacerse de ella.

Hasta que Mbappé hizo estas declaraciones, los verdaderos motivos detrás del comportamiento del trío permanecieron completamente en la incógnita en los ámbitos deportivos.

Cabe recordar que la iniciativa de vestir las camisetas surgió por propuesta del Elche en su condición de equipo local, y contó con la aprobación de la directiva del Real Madrid.

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