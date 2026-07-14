Mbappé lo reconoce: «No llevamos a cabo el plan de Deschamps... y no conseguimos hacer daño a España»

Kylian Mbappé, capitán de Francia, admitió que no ejecutaron bien su plan tras perder 2-0 con España.

«No hemos seguido el plan trazado, ni en lo táctico ni en lo técnico, ni en el nivel mostrado», admitió Mbappé en declaraciones al diario «AS».

Y añadió: «Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal del Mundial, no ganas».

Y añadió: «España se mantuvo fiel a su estilo de juego, que es lo que siempre la caracteriza; es una selección a la que le gusta tener la posesión del balón e imponer el ritmo del partido».

“Nuestra idea era presionarles en su campo para impedir que impusieran su ritmo, pero no lo conseguimos. Cometimos muchos errores técnicos y no supimos hacerles daño en los momentos clave”.

Les dejamos controlar el ritmo y no supimos revertirlo. Desde el inicio, en nuestras presiones quedábamos en situaciones de tres contra dos en el medio, y ante España eso se paga.

Fabian Ruiz y Rodri tuvieron tiempo para construir el juego y hubo problemas de comunicación en la presión. Debíamos forzar duelos individuales y obligarles a correr con balón, pues a ellos no les gusta perseguir sin él. Incluso tras robar, nuestros primeros pases y toques no tuvieron la calidad necesaria».

Y añadió: «Siento una gran decepción. Nuestro sueño era llegar a la final y dar a nuestro país la oportunidad de soñar y hacer historia. Ahora debemos afrontarlo con la cabeza alta».

Concluyó: «Es una decepción enorme que no puedo describir. Debemos recuperarnos, descansar en las vacaciones y luego seguir. El fútbol no espera a nadie; pronto llegarán nuevos retos con los clubes o con la selección».