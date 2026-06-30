Mbappé: ¿El partido contra Paraguay? Ahora quiero disfrutar del aire acondicionado

Kylian Mbappé, capitán de Francia, admitió que el equipo asume su gran responsabilidad en el Mundial 2026 tras avanzar a octavos. Superaron un inicio complicado y jugaron bien.

Mbappé marcó dos goles que dieron la victoria a Francia 3-0 ante Suecia en la ronda de 32, y ahora enfrentará a Paraguay el domingo en octavos.

Con estos dos tantos, Mbappé llegó a seis en el torneo, igualando a Lionel Messi como máximo goleador, y sumó su gol 18 en Mundiales, solo uno menos que el astro argentino, líder histórico con 19.

Tras el encuentro, declaró a la cadena francesa M6: «Sé por qué juego, conozco mi lugar y lo que debo aportar. En la selección todos sabemos lo que tenemos que hacer».

Y añadió: «Para nosotros ha comenzado un nuevo torneo con las eliminatorias. El inicio nos resultó un poco difícil, pero nos fuimos metiendo poco a poco en el partido y creamos numerosas ocasiones que podríamos haber aprovechado mejor».

El capitán también mencionó el apoyo del seleccionador, Didier Deschamps, quien atraviesa un momento personal difícil tras el fallecimiento de su madre.

“Este es el ADN del grupo. Estamos unidos y el entrenador atraviesa un momento doloroso que todos enfrentaremos algún día; nunca estará solo”, añadió.

Sobre el próximo duelo contra Paraguay, Mbappé admitió que aún no piensa en el rival, aunque sí mencionó el calor.

«Por ahora solo pienso en volver al vestuario y disfrutar del aire acondicionado», admitió. «Pero Paraguay demostró que merece respeto al vencer a Alemania, y saldremos al campo a ganar».