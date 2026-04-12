Mbappé, «el defensa», divide a la prensa madridista

Kylian Mbappé recibe críticas de la prensa madrileña por su bajo aporte defensivo, en medio de una racha de malos resultados que pone en riesgo La Liga y la Liga de Campeones para el Real Madrid.

Sin embargo, Sergio Valentín, analista de «Radio Marca», considera injusto culpar solo a Mbappé: el problema es más profundo.

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Valentín afirmó: «Mbappé defendió mucho ante el Bayern... pero la cuestión es: ¿ganó el Real Madrid? Centrar los problemas en que él no defiende hace parecer que toda la culpa recae sobre él, cuando ese no es el quid de la cuestión».

Y añadió: «Mbappé, como todos, tiene virtudes y defectos; nadie está exento de críticas».

El Real Madrid se prepara para el decisivo duelo del miércoles en el Allianz Arena, donde buscará remontar el 2-0 de la ida ante el Bayern en cuartos de final de la Champions.