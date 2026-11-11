Mbappé, baja ante Italia: Zidane convoca oficialmente a su sustituto

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Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, recibió un duro golpe antes del esperado enfrentamiento ante Italia, luego de que la ausencia de Kylian Mbappé en el partido previsto para mañana jueves en la Liga de Naciones de la UEFA se haya vuelto casi segura, debido a que sufre dolores en los músculos isquiotibiales, en un giro que aumenta los problemas de los Bleus antes de una prueba importante en su recorrido en el torneo.

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Los últimos acontecimientos han reforzado la posibilidad de ausencia del capitán de la selección francesa, después de que el cuerpo técnico anunciara oficialmente la convocatoria de Senny Mayulu, jugador del Paris Saint-Germain, para incorporarse al grupo procedente de la selección de Francia sub-21, en un paso que coincidió con la continua incertidumbre sobre la disponibilidad de la estrella del Real Madrid.

Informes de prensa franceses señalaron que Mbappé sufre molestias en los músculos isquiotibiales, que no participó en el último entrenamiento colectivo de la selección, el miércoles, y que se limitó a someterse a tratamiento, un día antes del enfrentamiento ante Italia en Milán.

Mayulu se incorpora y Mbappé se acerca a la baja

La selección de Francia anunció la incorporación de Mayulu a las filas del primer equipo, en la primera convocatoria del jugador de 20 años, después de que ya se encontrara en el centro de Clairefontaine con la selección juvenil.

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El diario «Le Parisien» explicó que Mayulu se incorporó para suplir la ausencia de Aurélien Tchouaméni, que abandonó la concentración por lesión, pero al mismo tiempo apuntó a la posibilidad de que el joven jugador sea una opción adicional para cubrir cualquier eventual ausencia de Mbappé, dada su polivalencia y su capacidad para ocupar roles ofensivos.

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Por su parte, la cadena francesa «Canal Plus» fue más allá e informó de que Mbappé se perderá el enfrentamiento ante Italia por el dolor en los músculos isquiotibiales, y que Zidane decidió convocar a Mayulu para suplir la falta de opciones ofensivas, especialmente en la posición de delantero centro.

Aunque la Federación Francesa no detalló en el comunicado sobre la convocatoria de Mayulu el diagnóstico del estado de Mbappé, la ausencia del jugador en el entrenamiento, junto con los informes que hablaron de su descarte para el duelo ante Italia, deja su situación de cara al partido en gran interrogante, a la espera de la posibilidad de prepararlo para el siguiente enfrentamiento ante Turquía, previsto para el próximo domingo.

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Las bajas golpean la concentración de los Bleus

Y los problemas de Zidane no se detienen en Mbappé, ya que la selección francesa sufre una serie de bajas importantes antes de los partidos ante Italia y Turquía.

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Tchouaméni abandonó la concentración tras sufrir una lesión, y también se confirmó la ausencia de Marcus Thuram y Pierre Kalulu, después de que estuvieran en los planes de la selección, mientras que la lista original registró la ausencia de varios elementos ofensivos por lesiones, los más destacados Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche y Esteban Lepaul.

Zidane había convocado a Marcus Thuram para la lista antes de perderlo posteriormente por lesión, y se vio obligado a realizar ajustes adicionales en sus opciones, entre ellos la convocatoria de Elye Junior Kroupi para suplir su ausencia, y luego el recurso a Mayulu tras la lesión de Tchouaméni.

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Estas ausencias cobran mayor importancia ante el deseo de Zidane de consolidar una forma ofensiva clara para la selección, especialmente porque Francia afronta esta fase de la Liga de Naciones de Europa buscando sellar su clasificación a los cuartos de final, después de haber sumado solo un punto en el enfrentamiento ante Italia para asegurar el pase según las cuentas del grupo.

Las desavenencias entre Mbappé y Zidane: ¿una crisis que trasciende el terreno de juego?

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La crisis física de Mbappé llega en un momento delicado, ya que el diario «L'Équipe» habló de la existencia de una relación nada armoniosa entre el capitán de la selección y su nuevo entrenador, en comparación con la relación que unía al jugador con el anterior técnico, Didier Deschamps.

Las raíces de la tensión, según lo informado por los medios franceses, se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la posición de extremo izquierdo, apoyándose en Dembélé en el centro del ataque, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del sistema ofensivo, sobre todo porque prefiere jugar en la posición de delantero centro en el último periodo.

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Zidane había intentado contener este asunto antes de la concentración actual, después de anunciar con claridad que Mbappé tendría la oportunidad de jugar en su posición preferida como punta durante los partidos ante Italia y Turquía, ante la ausencia de Dembélé de la lista por lesión.

Pero los últimos acontecimientos físicos amenazan con echar a perder este planteamiento y privar a Zidane de poner a prueba el entendimiento entre Mbappé y el resto de los elementos ofensivos en la alineación en la que tenía previsto apoyarse.

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Los informes que abordaron el ambiente de la selección no se limitaron a la relación de Mbappé con su entrenador, pues señalaron la existencia de tensión en su relación con algunos de sus compañeros, sobre el trasfondo de las consecuencias de la competencia por el Balón de Oro y las declaraciones cruzadas vinculadas a ella, y también hablaron del sentimiento de aislamiento del jugador dentro del vestuario y de su intento de acercarse a otro grupo de jugadores.

De este modo, Zidane se encuentra ante una prueba complicada; pues además de la necesidad de lidiar con las bajas sucesivas, se ve obligado a gestionar la situación del capitán de la selección en un momento en el que necesita estabilidad y armonía, mientras que la posible ausencia de Mbappé amenaza con aplazar la primera prueba real del esquema ofensivo que el técnico francés quería aplicar durante este parón internacional.