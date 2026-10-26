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Mbappé antes de la gala del Balón de Oro: Sé que soy el tema del momento

K. Mbappe
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H. Kane
Francia
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El delantero del Real Madrid habla antes del inicio de la gala

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, de la Liga española y de la Copa del Mundo, llegó a la gala de entrega de los premios del Balón de Oro en la capital británica, Londres.

Mbappé sueña con ganar el primer Balón de Oro de su carrera, en medio de una feroz competencia con el dúo formado por Lamine Yamal, estrella del Barcelona, y Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.


El delantero del Real Madrid, que asistió a la gala en el London Palladium, habló al canal de televisión «L'Équipe» sobre su condición de uno de los principales candidatos a ganar el premio.

Mbappé dijo, según lo que recogió la cadena «Foot Mercato»: «Sé que soy el centro de atención. Me conocéis, y eso no me molesta; sé que no puedo complacer a todo el mundo».

Y añadió: «No quiero cambiar y convertirme en otra persona. Es muy difícil ser otra persona».

Mbappé explicó que no había preparado ningún discurso en previsión de una posible victoria en el Balón de Oro y dijo: «No, eso trae mala suerte, solo hay que disfrutar del momento y ver cómo salen las cosas por la noche».


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