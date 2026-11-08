Todas las miradas se dirigen al estadio "Metropolitano" en la tarde de este domingo, para seguir el esperado duelo entre el Atlético de Madrid y su invitado, el Barcelona, en la cumbre de la jornada 12 de LaLiga española, un encuentro que llega en medio de un ambiente cargado que va más allá de los cálculos de la competencia por los puntos.

El Barcelona afronta el duelo como líder de la clasificación con 30 puntos, empatado con el Real Madrid, que ha disputado un partido más, y con una ventaja de apenas dos puntos sobre el Atlético de Madrid, que ocupa el segundo lugar, lo que concede al partido una importancia doble en la lucha por el liderato, especialmente porque los locales tienen la oportunidad de arrebatar la cumbre a su rival directo.

El atractivo del duelo no se limita a los cálculos deportivos, ya que la crisis de Julián Álvarez proyecta su sombra sobre el encuentro, después de que el nombre del delantero argentino se vinculara con un traspaso al Barcelona durante el pasado verano, antes de que la operación se frustrara en medio de una evidente tensión entre las directivas de ambos clubes, que llegó al intercambio de críticas y a la presentación de denuncias oficiales.

Y pese a los intentos de calmar la situación entre Joan Laporta y los responsables del Atlético, el partido representa una nueva prueba para la relación entre ambos clubes, además de tener una importancia especial para Álvarez, quien estará bajo los focos ante el equipo al que se vinculó su nombre para un posible traspaso.

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La dificultad del duelo aumenta si se tienen en cuenta las condiciones deportivas de ambos equipos, ya que el Atlético llega al partido con una serie de 7 victorias consecutivas en LaLiga española, pero sufrió una derrota europea ante el Bayern de Múnich por 0-2 a mitad de semana, que puso fin a una racha de 9 partidos sin derrota en todas las competiciones.

Por su parte, el Barcelona recuperó el equilibrio con dos grandes victorias ante el Alavés por 6-1 y el Aston Villa por 3-0, después de haber encajado dos derrotas frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Ausencias determinantes y números que inclinan la balanza hacia el Barcelona

El Barcelona cuenta con una clara ventaja ofensiva antes de la cumbre, después de haber marcado 46 goles en 11 partidos de Liga, frente a los 22 goles del Atlético de Madrid, aunque este último es superior en defensa al haber recibido solo 8 goles, frente a los 12 del conjunto catalán.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick afronta un problema en la lista de ausentes, el más destacado el centrocampista Rodri, que sufrió una lesión muscular en el partido ante el Aston Villa, junto a Dani Olmo y Roni, además de las dudas sobre la disponibilidad de Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen.

En cuanto al Atlético, pierde a Cristian Romero y Johnny Cardoso, mientras que recupera opciones importantes en el centro del campo, lo que concede a Diego Simeone una mayor flexibilidad para afrontar el duelo.

La predicción de la inteligencia artificial para el resultado de la cumbre

Basándose en los últimos resultados de ambos equipos, los números ofensivos y defensivos, el impacto de las ausencias y los factores de la localía y la afición, la inteligencia artificial pronosticó una ligera ventaja para el Barcelona, pese a la dificultad de la tarea en el estadio del Atlético de Madrid.

Y el resultado más probable según esta valoración es una victoria del Barcelona por 2-1, con la probabilidad de que ambos equipos marquen, dado que los locales tienen la capacidad de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del conjunto catalán.

Esto no significa que el duelo esté decidido, ya que el empate 2-2 sigue siendo un escenario muy posible, especialmente si Simeone logra entorpecer la construcción de juego del Barcelona y aprovechar las transiciones ofensivas.